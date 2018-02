Monaco. Conferenza sulla sicurezza globale. Netanyahu: “non è escluso un intervento militare contro l’Iran”

Agenpress. Attimi di tensione alla 54.ma Conferenza sulla sicurezza globale di Monaco di Baviera.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha mostrato, durante il suo intervento, il frammento di un drone iraniano abbattuto giorni fa dall’ aviazione israeliana dopo che era penetrato nel territorio di Israele. Ironizzando sulle smentite di Teheran, Netanyahu si è rivolto direttamente al ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif chiedendo se riconosceva il frammento.

“Teheran – ha continuato il primo ministro israeliano rappresenta la più grande minaccia per il mondo” pertanto non è escluso un intervento militare sia contro gli alleati dell’Iran in Medio Oriente che contro l’Iran. “Israele non permetterà al regime iraniano di stringere un cappio al nostro collo, non è una minaccia solo per noi, ma anche per voi”: ha detto Nethanyahu rivolgendosi ai partecipanti della conferenza.