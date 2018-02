Napoli. Renzi. Dimissioni De Luca gesto di serietà. Di Maio: nati comunisti, muoiono squadristi

Agenpress – Le dimissioni di Roberto De Luca “sono un gesto personale che lui ha fatto con grande serietà, grande rispetto perché dice di non aver fatto niente. Penso e spero che querelerà Di Maio che gli ha dato dell’assassino e spero che Di Maio rinunci all’immunità parlamentare, se è un uomo”.

Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a In 1/2 ora in più. De Luca jr, ribadisce, “è stato molto serio, si è dimesso perché abbiano un alibi in meno: Di Maio si è buttato sulla prima inchiesta.”.

E lo stesso Di Maio dopo aver accusato De Luca di essere “un assassino” , ha espresso la sua “solidarietà a @GaiaBozza, giornalista di @fanpage aggredita mentre faceva il suo lavoro al comizio Pd per Piero De Luca. Son nati comunisti e stanno morendo squadristi”. “I giornalisti di Fanpage non sono soli: gli italiani hanno bisogno di inchieste come le vostre. Non abbiate paura di andare contro i potenti perché i cittadini liberi e onesti sono con voi. Il Paese ha bisogno di inchieste giornalistiche come quella che state portando avanti e che ha attivato le indagini della magistratura per corruzione e tangenti”.

“Quello che è successo al comizio Pd per la candidatura di Piero De Luca è una bruttissima pagina per la democrazia italiana” scrive poi Di Maio sulla sua bacheca Fb dove commenta: “intimidazioni di questo tipo a giornalisti che indagano su fatti di corruzione legati alla camorra sono assolutamente intollerabili. Qui o si sta dalla parte dell’onestà e dell’informazione o si sta dalla parte della corruzione e dell’omertà. Noi la nostra scelta l’abbiamo fatta e a giudicare da queste immagini anche il Pd. E’ vergognoso che il segretario del Pd e il Presidente del Consiglio non abbiano preso posizione su questa vicenda ignobile. Ma con l’omertà e con gli schiaffi alle giornaliste non cambieremo mai questo Paese”.