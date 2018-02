Renzi attacca il M5S. No a De Falco che ha picchiato moglie e figlia. Non prendiamo lezioni dagli ex onesti

Agenpress – “Noi non cavalcheremo la schifezza che abbiamo visto” nel M5s ma “se c’è qualche candidato che mette le mani addosso alla moglie o alla figlia, su quello tutti insieme si dica no. Sulla violenza non si scherza. Non possiamo rischiare di avere i nostri rappresentanti a quel livello lì. La lotta alla violenza contro le donne deve essere patrimonio di tutti”. Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi in un intervento a un evento Pd all’auditorium Massimo di Roma parlando della notizia che vede il candidato M5S Gregorio De Falco accusato dalla moglie di essere stata aggredita insieme alla figlia dal marito durante un’accesa lite in casa.

“Noi non prendiamo lezione dai truffatori del Movimento 5 stelle. Ci hanno accusato per anni di essere in mano alla massoneria ma ne hanno più loro…e allora mi sento di dare la mia solidarietà alla massoneria”.

“Il M5S sceglie di restituire 23 milioni di euro agli italiani: è un pieno diritto. Il loro è stato un investimento pubblicitario, perché ci hanno fatto una campagna di comunicazione. Ma se vogliono la lotta nel fango, dico che noi abbiamo abolito il finanziamento pubblico, se facciamo a gara quelli che hanno restituito più soldi finisce 6-0 6-0 per noi. Noi siamo più credibili di voi perché abbiamo restituito più di quello che avete restituito voi”, aggiunge. “La mia indennità da presidente del Consiglio è la metà di quello che prendeva Di Maio dopo aver restituito”.

“Vogliono far credere che è normale, ci offendono e ci dicono tutto per anni, poi vengono beccati a fare i bonifici e photoshopparli come un truffatore qualsiasi. E allora dico: siete il partito degli ex onesti”.

“Sugli indagati siamo orgogliosi di aver detto che l’avviso di garanzia non è una sentenza. Lo diciamo oggi a Roma dove Virginia Raggi è sotto processo: ci auguriamo che sia innocente. Noi non abbiamo la cultura barbara giustizialista, siamo diversi”.