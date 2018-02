Agenpress. Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania, si è dimesso da assessore al Bilancio del Comune di Salerno.

“E’stata messa in piedi una provocazione vergognosa ma non offro alibi o pretesti per un’aggressione politica” – ha dichiarato – prendendo a sorpresa la parola durante un convegno nella sua città.

Roberto De Luca in seguito alla videoinchiesta di Fanpage è stato indagato per corruzione nella gestione degli appalti per i rifiuti in Campania.