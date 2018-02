Sabrina Dujany non ha mai ricevuto un avviso di garanzia

Agenpress. Sabrina Dujany fu coinvolta nel 2013 nell’inchiesta sull’ex tesoriere della Lega Nord Francesco Belsito nella quale figurava come “esponente della Lega Nord di Chiavari”. Ma in merito allo scandalo politico che ha interessato vari esponenti della Lega Nord, la Dujany afferma che la sua vicenda e le accuse che le sono state rivolte non hanno trovato riscontri tali ricevere un avviso di garanzia.

“Voglio precisare che non sono stata mai titolare di un centro massaggi a Chiavari e non ho beneficiato di bonifici da 2.500 euro mensili e nemmeno di essere stata, a suo tempo, nominata segretaria della Lega Nord della cittadina ligure.

Mi sono sempre occupata di corsi di formazione in ambito della cosmesi per note aziende nazionali che è completamente “un’attivita” differente dal gestire centri di massaggio, afferma Sabrina Dujany” .

“Sono stata più volte ascoltata dai magistrati che hanno saputo valutare la mia posizione di non coinvolgimento nei fatti. E di questo sono a loro grata, ma nessuno ha provveduto come purtroppo accade quasi sempre a scagionarmi mediaticamente”, prosegue.

“Non critico i media che mi hanno fatta apparire parte in causa quando nulla avevo a che fare con la vicenda, il mio nome – dichiara DujanY – è stato sbattuto sui giornali e sul web e tutto ciò mi ha creato seri problemi”

“Oggi opero nel settore dell’impresa degli elettromedicali nell’area manager. La mia “mission” è soprattutto rivolta a formare i giovani nel mondo dell’imprenditoria”.

La mia esperienza e la mia storia mi è servita per infondere ai giovani il concetto che l’onesta intellettuale si conquista anche nella cattiva e nella buona sorte, l’importante è crearsi quel bagaglio culturale tale da spendere sia nei momenti positivi, sia quando le avversità della vita mettono a dura prova la tua dignità come purtroppo è capitato a me”, dice ancora Sabrina Dujany.

“Sai fare qualcosa che ad altri può servire? Allora costruisci anche quando gli altri vogliono distruggere. Diffondi sempre ciò che hai creato “si vis me flere”. Devi credere in ciò che fai anche quando diranno che sei un “illuso”.

“Infine mi preme sottolineare che nonostante si stata “devastata” dalle false accuse ho perdonato anche quel “tipo di giornalismo” che sbatte il mostro in prima pagina e poi relega la sua innocenza nell’ultima. Devo dire che molto è frutto del mio pensiero cattolico a cui sono particolarmente legata. Leggo il Vangelo perché, a mio avviso, in ogni pagina si parla non solo della necessità della preghiera, ma anche di come sia utile insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato ad ogni avversità”.

“A proposito – conclude Sabrina Dujany – dato l’avvicinarsi delle prossime elezioni non poteva mancare il mio voto politico. Io voto contro le fake news”.