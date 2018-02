Cannabis. Per medici australiani l’uso terapeutico non è stato preceduto da test di sicurezza e di efficacia

Agenpress – Al crescente uso della cannabis, sia come droga ricreativa, sia come farmaco alla quale non corrispondono certezze scientifiche e capacità di approvvigionamento.

E’ quanto hanno rilevato alcuni medici specialisti australiani che stanno valutando se il sistema sanitario nazionale possa far fronte alla crescente domanda di cannabis medicinale, specialmente con così poca evidenza della sua efficacia e dei possibili effetti collaterali.

Il governo australiano ha di recente aperto l’accesso alla cannabis medicinale principalmente su base compassionevole, e il suo schema speciale di accesso riconosce la scarsezza di evidenze di supporto a confronto con gli altri farmaci da prescrizione. Il governo ha anche prescritto apposite linee guida per i medici, autorizzati a prescrivere cannabis nei casi di cure palliative, sclerosi multipla, nausea e vomito indotti da chemioterapia, dolore cronico ed epilessia.

In un articolo congiunto sul Medical Journal of Australia, i professori Adrian Reynolds, Jennifer Martin e Yvonne Bonomo, del Royal Australiasian College of Physicians (RACP), hanno spiegato che “la rapidità e la portata dell’introduzione della canapa medicinale sono senza precedenti e hanno posto sfide per i professionisti sanitari, non tanto per le sue note proprietà di creare dipendenza e psicoattive, ma perché la sua introduzione non è stata preceduta dai consueti test di sicurezza e di efficacia basati sulla ricerca”.

Gli esperti stessi sottolineano la necessità che i medici mantengano un equilibrio fra il senso di compassione per i pazienti, la necessità di valutare la loro condizione e qualunque beneficio che la cannabis medicinale possa dare per le circostanze individuali.

“Sostenere i pazienti affinché prendano parte attiva nella propria cura richiede che vengano loro fornite informazioni basate su evidenze sulle opzioni di trattamento disponibili”.

“E’ troppo presto per tracciare delle conclusioni e vi sono rischi associati con la liberalizzazione dell’accesso in assenza di requisiti regolamentari che ne dimostrino la qualità, la sicurezza e l’efficacia”, concludono i medici.