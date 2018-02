Dieselgate. Emissione falsificate. Codacons. Proprietari di Porsche Cayenne possono costituirsi parte civile

Agenpress – Come riportato di recente dai mass media, lo scandalo “Dieselgate” si estende e coinvolge anche il noto marchio Porsche, con indagini e perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica di Padova.

La casa automobilista è accusata di aver venduto veicoli con caratteristiche difformi da quelle promesse perché consumerebbero più carburante ed emetterebbero più inquinanti o gas serra di quanto dichiarato.

L’indagine avviata dal capo della Procura di Padova Dr. Matteo Stuccilli e dal procuratore aggiunto Dott.ssa Valeria Sanzari per frode in commercio, truffa e disastro ambientale è volta a verificare se il software, destinato a truccare i test sulle emissioni degli scarichi inquinanti, sia stato effettivamente installato nella centralina del motore delle Porsche Cayenne diesel 3.0 VL modello euro 5 e modello euro 6.

Il Codacons – che è stato ammesso parte offesa nell’inchiesta di Padova e che parteciperà a tutte le operazioni peritali attraverso i consulenti tecnici Bruno Neri e Sergio Saponara, esperti in materia di inquinamento ed emissioni auto – ha deciso di tutelare i cittadini che hanno acquistato Porsche Cayenne con caratteristiche difformi da quelle promesse e garantite, e lancia oggi una azione risarcitoria collettiva tesa a tutelare i loro diritti. Sul sito www.codacons.it è possibile infatti scaricare il modulo di costituzione di parte offesa da presentare alla Procura di Padova che indaga sul caso.

Una prassi necessaria per i proprietari di Cayenne per essere considerati parte lesa nel procedimento penale che eventualmente dovesse essere instaurato in conseguenza delle indagini compiute dalla Procura. La nomina di persona offesa rappresenta quindi l’atto indispensabile per segnalare la propria posizione agli inquirenti e garantirsi la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni subiti, in caso di rinvio a giudizio, per quanto accaduto – conclude il Codacons.