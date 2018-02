Embraco. Prc: «Vicenda scandalosa. Il governo trovi una soluzione e blocchi le chiusure e le delocalizzazioni speculative”

Agenpress. Roberta Fantozzi, responsabile nazionale Politiche economiche di Rifondazione Comunista e Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione e candidato di Potere al popolo, dichiarano:

«La vicenda Embraco è sempre più scandalosa. L’azienda controllata dal gruppo Whirpool, multinazionale americana con 20 miliardi di fatturato annui, ha deciso che non vuole fare ricorso nemmeno agli ammortizzatori sociali, che avrebbero consentito di garantire il reddito ai lavoratori e di avere il tempo per trovare altre soluzioni industriali.

Non gliene frega niente dei lavoratori, li vuole licenziare subito e sbattere per strada, provocando un dramma per 500 famiglie, come niente fosse.

Lo fa avendo goduto in questi anni di vantaggi fiscali e di contributi milionari per Riva di Chieri: “prendi i soldi e scappa” secondo la consueta inaccettabile logica che muove le multinazionali.

Diamo tutto il nostro sostegno alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori Embraco, a cui il governo deve comunque trovare una soluzione che garantisca occupazione e futuro.

Chiediamo anche con forza – come facciamo da anni – che si approvi immediatamente una legge che contrasti le chiusure e le delocalizzazioni speculative, prevedendo la restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche di cui le imprese hanno goduto.

Non è sopportabile che la vita e il futuro delle persone siano nelle mani di pochi affaristi privi di ogni scrupolo!»