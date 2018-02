Grasso(LeU). Prodi dovrà turarsi il naso per votare a Bologna Casini

Agenpress – Paolo Gentiloni premier? “Non dimentichiamo che Gentiloni è quello che ha posto tre fiducie alla Camera e cinque al Senato per approvare una legge elettorale truffa, perché come abbiamo visto si dà un voto a una lista e si eleggono altri di un altra lista”.

Lo ha detto il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, a Bologna, a margine di una iniziativa elettorale su Istruzione e Ricerca.

“Dopo il 4 marzo si dovranno vedere i risultati elettorali e stabilire cosa fare. Oggi si parla di un 40% di indecisi rispetto al voto, mi pare prematuro parlare di tutto ciò”.

“Se Renzi ha detto che bisogna turarsi il naso per votare Pd, non c’è dubbio che anche Prodi si dovrà turare il naso per votare a Bologna Casini e non certamente Errani. Questo è il risultato di una legge elettorale voluta da Renzi, Berlusconi e Salvini”.

“Con questa pessima legge elettorale chiunque sostiene la lista Insieme o la lista Bonino non fa che votare Renzi e quindi il governo di Renzi con Berlusconi”, ha concluso Grasso.