Napoli. Tangenti e rifiuti. De Luca contro i giornalisti. “Ma quale giornalismo, è una vergogna nazionale”. 

Agenpress – “In queste ore assistiamo a una campagna di aggressione mediatica e pseudogiornalismo contro di noi alla vigilia di una campagna elettorale delicata, una operazione camorristica e squadristica che parte dalla gestione dei rifiuti”.

Lo afferma il governatore della Campania Vincenzo De Luca commentando in un videomessaggio Facebook l’inchiesta di Fanpage. “Ma quale giornalismo, è una vergogna nazionale”.

“Viene ingaggiato un camorrista che si presenta mascherato, che va a fare un’intervista a mio figlio e parla solo lui, parla solo il camorrista, parla di cose che non c’entrano niente, cerca di tirare in ballo la Regione, le ecoballe, le gare, l’interlocutore che sta lì sconcertato ad ascoltare questo signore. Ci dovremmo vergognare in Italia per il fatto che ci sia spazio per operazioni di vero squadrismo. Il significato di questa operazione è esattamente il contrario di quello che vogliono fare apparire, questa è la reazione dei delinquenti e dei camorristi a un’operazione di pulizia che stiamo facendo”.