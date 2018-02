Omicidio Rostagno: assolto presunto esecutore dell’assassinio

Agenpress. La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la condanna all’ergastolo per il boss Vincenzo Virga, accusato dell’omicidio di Mauro Rostagno, giornalista e sociologo ucciso il 26 settembre del 1988. Mentre è stato assolto Vito Michele Mazzara, accusato di essere l’esecutore materiale. In primo grado anche lui stato condannato all’ergastolo.

“Rimango stupito per l’assoluzione di Vito Mazzara, aspettiamo il deposito delle motivazioni della sentenza d’appello. Noi confidavamo nella conferma, leggeremo con attenzione le motivazioni per comprendere le ragioni di questa decisione” – ha detto l’avvocato Carmelo Miceli, legale di parte civile al processo -.

Il vicepresidente nazionale dell’Unci, Leone Zingales – ha dichiarato – abbiamo testimoniato la vicinanza ai familiari di Rostagno che da 30 anni attendevano questo momento. Purtroppo non è stato confermato l’ergastolo al presunto esecutore dell’assassinio. Ciò ci amareggia in quanto anche per l’omicidio di Rostagno, così come per altri omicidi di colleghi, non si è arrivati alla individuazione del responsabile materiale dell’agguato.