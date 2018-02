Palermo. Abuso su bambina di 9 anni. Don Di Noto (Meter). Appello a Musumeci. Non possiamo tacere e dobbiamo agire di più

Agenpress – “E’ gravissimo l’episodio della bambina di 9 anni che i genitori facevano prostituire a soggetti perversi pedofili con un corrispettivo di denaro. Una vicenda che non può essere taciuta né tantomeno sottovalutata nel suo insieme. Meter onlus esprime profondo dolore e tristezza e offre la sua vicinanza e sostegno alla bambina”.

Con queste parola Meter onlus di don Fortunato Di Noto esprime il profondo dolore per una vicenda che ha i connotati di degrado e profonda dinamica pedofila, dato che chi ha approfittato della bambina, ha sicuramente agito consapevolmente: i pedofili non sono affatto dei malati, ma è una vera perversione lucida e consapevole.

Don Fortunato Di Noto esprime con dolore una profonda partecipazione per chi “come la bambina viene abusato così barbaramente e brutalmente. E si appella alle istituzioni siciliane, in primis al Governatore Musumeci: non facciamo naufragare gli impegni della politica e dei tavoli istituzionali a porre il problema degli abusi sessuali, della pedofilia e della violenza sui bambini, solo all’emergenza. Non possiamo tacere e dobbiamo di più agire.”.