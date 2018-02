Politiche. Labriola (FI). Combattere astensionismo per ridare vigore alla politica e al fare. Il Mezzogiorno scenda in campo

Agenpress – “Il voto é un diritto e un dovere per ogni cittadino che abbia a cuore il futuro della collettività, dei nostri figli. Recarsi alle urne in gran numero il prossimo 4 marzo può rafforzare l’azione politica degli eletti, che potranno così rappresentare un più ampio numero di italiani. La battaglia di Forza Italia e di Silvio Berlusconi contro l’astensionismo parte dalla consapevolezza che il fare, per divenire cambiamento, deve essere condiviso con tutti i cittadini”, lo dice l’onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia 3.

“Forza Italia vuole dare voce al nuovo, fornire un’occasione di riscatto reale al Paese, Mezzogiorno in primis – prosegue Labriola – ruolo determinante per il raggiungimento dell’obiettivo potranno ricoprirlo le donne e i giovani, che da sempre sono stati in grado di sostenere l’Italia in momenti complessi, come avvenne con il passaggio dalla monarchia alla repubblica. In un solo giorno di voto potremo decidere di voltare pagina, di scegliere chi é capace di mettere in rete progetti e idee, per rilanciare un’economia avvilita, per creare occupazione, chi sa ascoltare e agire per il bene della gente, a partire da chi é più debole”.