Riccardo Nencini (Insieme): non escludo maggioranza Lega-FDI-M5S che porterebbe l’Italia tra le braccia di Putin.

Agenpress – “In Italia non esistono partiti a vocazione maggioritaria, lo è stata la Dc di De Gasperi 70 anni fa. Oggi si vincono le elezioni se si mettono insieme forze politiche fra loro simili, che hanno un programma compatibile. Insieme è nata con questo obiettivo, Prodi l’ha esaltata. Ora ci avviamo ad una seconda fase della campagna elettorale che io spero sia molto più fortunata per tutta la sinistra riformista italiana. Ora siamo in campo e siamo in grado di ribaltare quei sondaggi che finora non erano stati positivi”.

Lo ha detto Riccardo Nencini, Segretario nazionale del Partito Socialista Italiano e fondatore della lista Insieme, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, in merito all’appoggio di Romano Prodi a Insieme.

Sulla risposta di D’Alema a Prodi. “Le parole di Prodi hanno fatto breccia così fortemente che oggi leggo le dichiarazioni al fulmicotone di D’Alema contro Prodi -ha dichiarato Nencini-. La verità è che uno dei 3 poli, quello del centrosinistra, corre con la zavorra di Liberi e Uguali che nei collegi uninominali sortirà l’effetto di avvantaggiare i candidati di centrodestra. Spero che il danno non sia superiore a ciò che cominciamo a vedere. D’Alema dice che Prodi voterà per Renzi e Casini perché non arriveremo al 3%? Vuol dire che D’Alema ha dei sondaggi che noi non abbiamo, noi siamo molto più ottimisti di lui”.

Contrasti Pd-LeU. “Dall’esterno non nego che possano esserci dei rancori e delle ruggini personali molto forti tra Renzi e Bersani-D’Alema –ha osservato Nencini-. Ma ci sono anche due modi di intendere l’Italia. C’è una sinistra massimalista e una sinistra riformista. Non sempre la sinistra riformista è stata maggioranza, questa è l’occasione per manifestare un’adesione forte al riformismo. Come ha detto Prodi, queste non sono elezioni come tante, si decide tra due sistemi di valori: chi vuole restare in Europa e chi vuole uscire, chi è a favore dell’Euro e chi contro. Se non ci manteniamo dentro l’area Euro direi che sarebbe molto complicato favorire la crescita italiana”.

Maggiori possibilità di vincere elezioni con Gentiloni candidato premier? “Quella del centrosinistra è una squadra come il Milan di Sacchi –ha affermato Nencini-, gioca con più punte, non ha soltanto Van Basten. Gentiloni è sicuramente un’ottima opportunità. La cosa certa è che nessuno dei tre fronti avrà da solo la maggioranza assoluta. Guardando i sondaggi, non escludo che potrebbe esserci una maggioranza parlamentare con Lega, FDI e M5S, cosa che porterebbe l’Italia lontana dall’UE, lontana dall’area Euro, che ci metterebbe in una posizione difficile da sostenere in politica estera: molto più filo-russi, vicini a Putin di quanto l’Italia non sia mai stata, con un grosso danno per la nostra economia, per i posti di lavoro e il canone culturale a cui l’Italia si ispira”.