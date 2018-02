Embraco. Maullu(FI). “Miglior risposta è boicottaggio prodotti Whirlpool”

Agenpress – “La miglior risposta all’ostinazione di Embraco, che nelle scorse ore ha rifiutato le proposte avanzate dal governo, è rappresentata da un boicottaggio generalizzato dei prodotti Whirlpool: l’azienda ha deliberatamente boicottato i lavoratori italiani, per cui è il momento di reagire concretamente.

Lo ha detto l’On. Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia.

“Le multinazionali non possono pensare di venire in Italia e di dettar legge, calpestando i diritti del lavoratori e la loro dignità. Serve un governo che si dimostri in grado di dialogare con questi colossi, ponendo condizioni ben precise per la salvaguardia dei lavoratori e dei loro posti di lavoro. Questo governo, con ogni evidenza, non è stato in grado di gestire la situazione in manetta soddisfacente”.