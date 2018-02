Prestipino (PD): “Prevenzione contro abbandono animali e controlli nei macelli”

Agenpress. A margine dell’incontro svoltosi a Roma nella sede del Partito Democratico, Patrizia Prestipino responsabile del dipartimento difesa animali del PD ha ribadito alle Associazioni animaliste presenti l’importanza di un tema che non può più stare confinato a margine della politica.

“L’impegno nella prossima legislatura è quello di promuovere una politica sostenibile e efficiente, per portare in parlamento proposte come il divieto di antibiotici negli allevamenti e l’obbligo di installazione di telecamere nei macelli, vietare per gli animali da macello i viaggi superiori alle 8 ore all’interno dell’UE”.

Si tratta, ha aggiunto Prestipino, di individuare una serie di misure che rendano dignità agli animali in generale e attenzione a quelli stessi soggetti che sono compagni inseparabili di vita per tante persone.

Il nostro obiettivo è quello di raggiungere proposte sostenibili con il coinvolgimento delle associazioni che tutelano questo importantissimo mondo, cosi in una nota Patrizia Prestipino, responsabile dipartimento animali e candidata alla Camera dei Deputati.