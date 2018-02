Siria. Erdogan bombarda truppe di Assad e blocca la nave Eni fino al 10 marzo

Agenpress – La Turchia è tornata a colpire nel nord della Siria, in un’operazione di contrasto alle milizie curde che controllano il cantone di Afrin dal 2012, lo scenario sembra farsi sempre più critico e complesso, con i caccia di Erdogan che tornano in azione per colpire la strada che porta alla città tenuta dalle milizie Ypg/Ypj.

Nelle prime ore del pomeriggio truppe fedeli al regime di Assad si sono avvicinate ad Afrin, l’enclave curda in territorio siriano sulla quale da giorni stanno premendo anche le forze della Turchia, che vedono nei curdi il loro principale avversario. In tutta risposta i caccia turchi hanno bombardato la strada che conduce ad Afrin, l’enclave curda nel nord della Siria. L’arteria è percorsa dalle unità militari filo-siriane venute in aiuto ai curdi assediati dai soldati di Ankara.

Erdogan da un lato ha confermato che l’avanzata dei siriani verso Afrin è stata bloccata ma dall’altro ha lanciato una dura minaccia ad Assad. Erdogan ha dichiarato infatti di aver concordato con il presidente russo Putin e con quello iraniano Rouhani che “le organizzazioni terroristiche pagheranno un alto prezzo per i loro errori”». Il riferimento è ovviamente alle organizzazioni curde che ankara continua a considerare per l’appunto alla stregua di terroristi.

La Turchia ha prolungato fino al 10 marzo l’avviso relativo al blocco al largo di Cipro della nave da perforazione noleggiata dall’Eni, la Saipem 12000. Lo riportano i media di Nicosia. Da 10 giorni la Marina di Ankara impedisce all’imbarcazione di raggiungere l’area prevista per le sue esplorazioni su licenza di Cipro. Il precedente avviso dovrebbe scadere giovedì 22 febbraio.