Xylella, Scilipoti Isgrò (FI) a Mongiello: “PD ha ritardato soluzione del problema per fini elettorali”

Agenpress. “La deputata Colomba Mongiello consideri che il governatore della Puglia, membro come lei del Pd, Michele Emiliano ha favorito i ricorsi al Tar e al consiglio di Stato sulla questione della xylella fastidiosa.

Ha subito le richieste degli ambientalisti, per fini elettorali, non rispettando le normative europee e il Piano Silletti. Non dimentichiamo, inoltre, la profonda insoddisfazione espressa più volte dal Comitato degli Olivicoltori Salentini contro l’immobilismo delle istituzioni regionali, durato due anni, nei confronti di questa problematica. Non è corretto stravolgere gli eventi, calpestando l’onestà intellettuale, solo per raccogliere qualche misero voto in più.

Questo modo di atteggiarsi è tipico di una sinistra in caduta libera, al pari del Movimento Cinquestelle, nei sondaggi in quanto non ha progetti apprezzati dai cittadini. Mongiello proponga piuttosto, al posto di polemizzare inutilmente, suggerimenti credibili per aiutare i coltivatori di grano a superare le difficoltà che stanno affrontando”.

Il presidente di Unione Cristiana e senatore di Forza Italia, Scilipoti Isgrò candidato al senato nel collegio plurinominale Puglia 1, replica così alle dichiarazioni rilasciate oggi dalla deputata del Pd Colomba Mongiello sulla problematica della xylella fastidiosa.