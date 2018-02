Alan Friedman: “Berlusconi è tornato perché si è trasformato da libertino pregiudicato in nonno rassicurante. Flat tax è tutta fuffa”

Agenpress. Alan Friedman è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Berlusconi sembra un moderato – ha dichiarato Friedman- perché sta insieme con Salvini e Meloni, non è difficile sembrare un moderato accanto a loro. L’Italia è un Paese per nostalgici, quel 16% di italiani che vota per Berlusconi non è la maggioranza. L’80% degli italiani non ne vuole sapere di Berlusconi. Detto questo, è riuscito a ripresentarsi trasformandosi da libertino pregiudicato in nonno rassicurante. Anche se lui ripete le stesse promesse del ’94 mai realizzate, ci sono tante persone che ci vogliono credere. E poi c’è una mediocrità nella classe politica in generale e quindi Berlusconi sembra una persona rassicurante”.

Sulla flat tax. “Ci sono alcune cose sulla flat tax che i politici non dicono –ha sottolineato Friedman-. A differenza della propaganda e delle fake news che sentiamo, la flat tax non esiste in nessun Paese del mondo tranne in Ungheria e Russia. Sono state dette una serie di falsità, come quella che l’avrebbe usata Reagan in Usa. E’ stato detto che sarebbe un bene per tutte le fasce di reddito, ma è falso. La flat tax creerebbe un buco di 40-50 miliardi di euro, soldi che non esistono nei conti pubblici. La flat tax avrebbe molti benefici per i ricchi, ma per il ceto medio-basso gli effetti sono marginali, è tutta fuffa, tutto fumo”.