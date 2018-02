Animali. Prestipino (Pd): “Cani avvelenati a Sciacca abominio umano”

Agenpress – “Ecco perché è necessaria la lotta senza quartiere al fenomeno del randagismo. Per evitare scene orribili come quelle che si sono viste a Sciacca, in Sicilia, dove decine di cani vaganti sono stati avvelenati da qualche maledettissimo umano. All’incontro con gli animalisti nella sede del Pd nazionale, ho preso impegni precisi, sul tema della difesa degli animali, da tramutare in proposte di legge nella prossima legislatura, se sarò eletta.” Cosi in una nota, Patrizia Prestipino, responsabile dipartimento animali e candidata alla Camera dei Deputati.