Artigianato di qualità simbolo del Made in Italy

Agenpress. “Anche gli ultimi dati degli Osservatori nazionali ci confermano la crescita occupazionale tra le piccole e medie imprese artigianali. Una crescita del 10 per cento in più rispetto a dicembre 2014 e del 3.5 per cento in più rispetto al 2016.

Numeri che certificano a bontà delle azioni messe in campo anche a sostegno delle imprese artigiane in questi anni, confermano una ripresa più che positiva per questo settore e certificano l’esistenza di uno spazio praticabile per ulteriori possibilità espansive. In questa direzione ci siamo impegnati come Governo, consapevoli di come anche tra le aziende artigiane qualità, identità, formazione e innovazione siano una straordinaria leva di posizionamento sul mercato interno e internazionale.

Penso al Tavolo che vede insieme Mise e Mibact sullo sviluppo delle industrie creative in cui l’artigianato artistico e d’eccellenza è un segmento rilevante e alle reti di impresa per l’artigianato digitale, intervento istituito nel 2015 per la prima volta e che dal 2016 si declina anche per le aggregazioni di imprese nel campo della manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale.

L’artigianato, che significa Made in Italy, è un’occasione imperdibile per il nostro Paese e il Mezzogiorno”.

Così la VM Teresa Bellanova nel corso di un incontro a Cutrofiano con le imprese artigiane della terracotta che hanno fatto della terracotta salentina un brand internazionale.

“In Italia”, ha ricordato la VM Bellanova, “non sono molti i Comuni che possono fregiarsi del prestigioso marchio Città della ceramica con cui è stata recentemente insignita Cutrofiano.

Un sogno accarezzato da tempo e perseguito con determinazione, un traguardo importantissimo. Significativo per gli artigiani ceramisti che si sono imposti nel mondo e per quelli che, con grande sacrificio e lavoro, hanno nei decenni tramandato con fatica e con orgoglio tradizione e saperi, competenze e bellezza.

Un riconoscimento a una comunità laboriosa e sapiente che rende fieri tutti noi, importante perché segna un simbolico giro di boa e conferma chi ritiene che l’eccellenza artigiana e l’artigianato artistico facciano parte non solo della storia di questa terra ma anche, forse soprattutto, del suo futuro. Un’eccellenza da incoraggiare e sostenere adeguatamente, come in questo caso, perché rappresenta un ottimo lievito per lo sviluppo del nostro territorio e una bellissima occasione per le generazioni più giovani”.