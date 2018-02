Berlusconi. Non sono il nuovo, sono l’anziano garantito. No a larghe intese. Il premier da Forza Italia

Agenpress – Silvio Berlusconi ospite a Otto e Mezzo su La7 dice che farà l’allenatore della squadra di governo. “Mi va benissimo di fare l’allenatore da fuori penso di essere anche più efficace. Comunque se non c’è la maggioranza dobbiamo tornare subito al voto. Il Capo dello Stato deve forzatamente rimandare gli italiani alle urne se non c’è una maggioranza. Si andrà a votare con la stessa legge e gli italiani non ripeteranno l’errore quindi darebbero un governo stabile al Paese”.

Berlusconi esclude le larghe intese. “Non possiamo fare le larghe intese perché abbiamo preso l’impegno con i nostri elettori e poi i risultati di questi 4 governi della sinistra sono disastrosi”.

Chi sarà il prossimo premier? “La Meloni ha una forza politica che ha il 5% dei voti totali, Salvini ha il 15%, noi siamo al 18% quindi io sono sicuro che il premier lo indicheremo noi”.

Chi sarà il suo erede? “Non è facile trovare dei geni in giro, ma io vivrò fino a 120 anni quindi lo troverò”.

“Non sono il nuovo, sono l’anziano garantito visto quello che hanno fatto i miei governi”, ha aggiunto. “Sono coerente, saggio e generoso ed ho un difetto: sono troppo buono”.

Silvio Berlusconi al Quirinale? “Non l’ho messo tra i miei traguardi, non ho nessuna ambizione”.

Vuole resuscitare Renzi? “Non credo proprio perchè la sinistra è in crisi dovunque in Europa non ha saputo darsi un progetto nuovo e appare come una come scatola vuota ed a causa anche di divisioni si è tolta dalla sfida che è rimasta da M5s e Centrodestra”.

“Tra Renzi e D’Alema preferisco Renzi che ha fatto fuori i comunisti”.

Berlusconi dice no a confronti in TV. “Ho imparato le regole della politica, non è conveniente per chi sta davanti affrontare chi sta dietro, non avrei paura. Di Maio è un ragazzotto senza scuola e mestiere, sarebbe però piacevole un faccia a faccia”.

“Ha un bel musino, ha imparato a fare tv ma ha un’inconsistenza interna assoluta. I Cinque Stelle non sono un partito ma una setta guidata da un vecchio comico di Genova”.

L’ex premier annuncia che “venerdì non sarò a Napoli perché pensiamo che essere due volte in Tv serve a raggiungere più persone e più indecisi rispetto a quelli che vengono in teatro a Napoli che sono già dei nostri”.

Una nota personale riguardante la separazione dall’ex moglie Veronica Lario e a proposito del ricorso dell’ex moglie Veronica Lario dopo la sentenza che stabilisce il risarcimento che gli deve.

“Le ho detto che non mi doveva niente, mentre la signora su consiglio del suo terribile avvocato ha voluto fare ricorso”.

Alla domanda su Donald Trump risponde: “mi piace perchè è un alieno rispetto alla burocrazia di Washington, quello che non mi piace sono a volte le sue reazioni eccessive come le risposte al dittatore Nordcoreano. Però Trump ha le spalle larghe”.