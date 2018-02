Embraco. Brunetta (FI). Ancora un fallimento del governo Renzi-Gentiloni-Calenda

Agenpress – “Dopo l’Ema dove l’Italia aveva tutte le carta in regola per fare prevalere Milano ma è stata truffata a causa di un governo di incapaci, la stessa cosa con l’Embraco. Non è possibile che un Paese, in Europa, venga trattato così da una multinazionale. Calenda adesso ha poco da gridare o battere i pugni, troppo tardi. Con il prossimo governo di centrodestra ci sarà più Italia in Europa, conteremo di più perché avremo un esecutivo forte e non alla Renzi che è solo interessato a comprarsi il consenso interno”.

Così Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, parlando con i giornalisti in Sala stampa a Montecitorio.

“Ancora un fallimento del governo Renzi-Gentiloni-Calenda. La vicenda dell’Embraco ha dell’assurdo: cinquecento posti di lavoro cancellati per l’incapacità del governo di condizionare un’impresa, ma soprattutto di costruire regole e comportamenti in Europa tali da evitare che certe aziende prendano i soldi e poi scappino. Questo è inaccettabile. Non è possibile che alcuni prendano i soldi degli incentivi e poi se ne vadano, lasciando sul lastrico cinquecento lavoratori. Questo è un fallimento di Renzi, Gentiloni, Calenda, che in Europa non contano nulla”.