Energia. Urso (FDI), la sinistra fa pagare il costo energia ai più deboli

Agenpress – Adolfo Urso, candidato al Senato con Fratelli d’Italia in Veneto e già Viceministro dello Sviluppo Economico, questa mattina ha incontrato Michele Croce, presidente di Agsm, la settima multiutility italiana. L’incontro si è svolto nella sede dell’azienda, a Verona in Lungadige Galtarossa.

Al centro del colloquio le criticità per i consumatori, in particolare famiglie e piccole-medie imprese, dopo la norma del governo sulla riduzione del costo dell’energia per i grandi gruppi energivori (soprattutto siderurgici) che determineranno un aumento medio del 5% sulle bollette; e la decisione dell’Autority per l’energia di scaricare sullo stesso consumatore il costo delle perdite delle grandi multiutility, causate dagli utenti evasori o, dice Urso ” dalla concorrenza sleale delle stesse società di distribuzione, ad esempio Gala, che hanno venduto sottocosto.

Stiamo parlando di circa 1 miliardo di perdite nel settore e la prima tranche che lo Stato scaricherà su PMI e famiglie nei prossimi mesi è di 200 milioni” . “Questa – continua Urso – si chiama socializzazione delle perdite ed è uno scandalo che i poveri debbano pagare le azioni, spesso truffaldine, dei più ricchi. Il governo della sinistra è politicamente responsabile di questa assurdità”.

Al riguardo Croce ha spiegato a Urso che sta preparando un manifesto-proposta che vuole coinvolgere le altre multiutility sulla responsabilità sociale delle stesse. Inoltre ha anticipato che presto aprirà uno sportello che sbrighi per i ceti meno abbienti, le pratiche burocratiche per ricevere il “bonus gas ed energia” previsto dalla legge, perchè ad oggi solo il 35% degli aventi diritto ne fa richiesta. Urso sottolinea come “Agsm con il cambio di gestione si è avviata su un percorso attento e consapevole del peso sociale che una multiutility ha sui cittadini. L’Agsm di Croce è un modello da portare ad esempio in Italia”.