Fabrizio Corona esce dal carcere ed entra in una comunità terapeutica

Agenpress – Fabrizio Corona esce dal carcere e torna in una comunità terapeutica. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Milano che ha concesso all’ex fotografo dei vip l’affidamento terapeutico in una comunità a Limbiate, nel Milanese.

Era stato condannato a un anno contro i 5 chiesti dalla Procura,potrà uscire di casa solo di giorno per andare a curarsi. Corona, che è in carcere dal 2007 e finirà di scontare la pena nel 2021, ha ottenuto il parere favorevole all’affidamento dalla direzione di San Vittore e dal Servizio per le tossico-dipendenze.

Corona aveva già ottenuto un altro affidamento nel 2015 e gli fu permesso anche di lavorare, ma la decisione fu revocata. Poi ci fu l’arresto per i 2,7 milioni in contanti trovati in un controsoffitto e in banca in Austria per cui era stato assolto dall’intestazione fittizia di beni.