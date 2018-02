Fed. Con la crescita economica aumenta la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi di interesse

Agenpress – La sostenuta crescita economica aumenta la possibilità’ di ulteriori rialzi dei tassi di interesse: un approccio ”graduale” agli aumenti del costo del denaro resta appropriato. E’ quanto si legge nei verbali della Federal Reserve della riunione del 30 e 31 gennaio, anticipando che ”il tasso di crescita economica nel 2018 potrebbe superare le attese e che le condizioni del mercato del lavoro si rafforzeranno ulteriormente”.

”La maggioranza dei membri” della Fed ”nota come più’ forti prospettive di crescita economica aumentano la possibilità’ di ulteriori graduali” rialzi dei tassi di interesse. I salari ”potrebbero non aumentare” in modo significativo ”se la produttività’ resta bassa. Detto questo, le condizioni del mercato del lavoro si tradurranno in una crescita più’ forte dei salari a un certo punto”.