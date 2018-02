Papa: la lingua materna difende dalle dittature ideologiche

Agenpress. La lingua materna – sottolinea Papa Francesco – è un baluardo contro le colonizzazioni ideologiche e culturali, contro il pensiero unico che vuole distruggere le diversità. “Uno degli indicatori di una colonizzazione culturale” è “cancellare la storia” per togliere la libertà di pensiero. Come a dire: “La storia incomincia con me, incomincia adesso, con il racconto che io faccio adesso, non con la memoria che vi hanno trasmesso”. Conservare la lingua materna significa resistere a questa imposizione culturale: “Non c’è alcuna colonizzazione culturale che possa vincere il dialetto”. Il dialetto “ha radici storiche” .

“Anche oggi – afferma il Papa – siamo davanti a tante colonizzazioni che vogliono distruggere tutto e incominciare un’altra volta”, imponendo nuovi “valori”. Ma “ci sono due cose che ci difendono sempre: la memoria e il dialetto”. E “chi porta avanti la memoria e il dialetto?” domanda il Papa: “Le donne, che sono più forti degli uomini”. “Soltanto la forza delle donne è capace di resistere a una colonizzazione culturale e ideologica”: ce lo testimonia la storia – sottolinea – dalla Bibbia fino alle dittature genocide nell’Europa del secolo scorso.

Il segreto della capacità delle donne di difendere con “coraggio e tenerezza” la storia di un popolo sta nella “trasmissione della fede” puntando sulla “memoria” e sul “dialetto”, sulla capacità cioè di farsi capire dai bambini insegnando loro i valori autentici che li salvano dagli “indottrinamenti”. “Le mamme, come le donne sono capaci di difendere un popolo, di difendere la storia di un popolo, di difendere i figli” trasmettendo la fede.

E “come si trasmette la fede? “Si può fare soltanto ‘in dialetto’; nel dialetto della famiglia, nel dialetto di papà e mamma, di nonno e nonna. Poi verranno i catechisti a sviluppare questa prima trasmissione, con idee, con spiegazioni… Ma non dimenticatevi questo: si fa ‘in dialetto’, e se manca il dialetto, se a casa non si parla fra i genitori quella lingua dell’amore, la trasmissione non è tanto facile, non si potrà fare. Non dimenticatevi. Il vostro compito è trasmettere la fede ma farlo col dialetto dell’amore della vostra casa, della famiglia”.

La vera fede – afferma Francesco – si impara dalle labbra della mamma, da quel dialetto che soltanto il bambino può conoscere.