Pedofilia. Meter Onlus denuncia video di neonati alla polizia neozelandese e a quella italiana

Agenpress – I bambini sono piccolissimi, neonati, di pochi mesi ed alcuni di 1 anno. Con violenze che superano ogni fantasia perversa personale e collettiva. Un orrore indicibile. N. 4 video di infantofilia (inseriti in una serie di n. 105 video pedopornografici diffusi attraverso un sito web di file hosting e file sharing internazionale allocata in Nuova Zelanda. Immediata la segnalazione di Meter onlus ( Protocollo n. 477- 480/2018) alla Polizia Neozelandese e alla Polizia Postale Italiana (Compartimento Sud-Orientale di Catania). In questi ultimi anni Meter onlus ha avuto la possibilità di interloquire con la Polizia della Nuova Zelanda ottenendo anche una email di immediata segnalazione per l’approfondimento di ogni riferimento .nz.

Le bambine e i bambini coinvolti (più di 110) sono di varia nazionalità.

I video dei neonati stuprati. Non è la prima volta che Meter segnala queste nefandezze e orrori. Pur essendo alcuni video già segnalati negli anni scorsi alle varie Polizie rappresentano oggi più di ieri un fenomeno in crescita quella della violenza sessuale sui neonati, inermi e inconsapevoli di ciò che adulti perversi stanno compiendo sul loro corpicino innocente.

La produzione, la diffusione, il possesso: la necessita’ di individuare i soggetti del reato . “Gli infantoli e i pedopornografi cercano sempre di più questo materiale (già prodotto e di nuova produzione). Un mercato sempre più esteso e un business dell’orrore. La nostra non è solo una denuncia – dichiara don Fortunato Di Noto, presidente di Meter onlus –. Le migliaia di segnalazioni che Meter inoltra alle Polizie di varie Nazioni nel mondo, non devono diventare mera statistica: dietro ogni foto e video c’è un bambino violato e schiavo, ridotto in schiavitù. La necessità e l’urgenza è quella di individuare le vittime (qualora fosse possibile) ma identificare chi ha abusato e chi divulga e possiede tale materiale che mette a disposizione dei perversi pedofili. Avviare quindi collaborazioni internazionali e globali, così come questo crimine contro l’infanzia richiede e il richiamo alla responsabilità del Colossi del web”.