Piacenza. Colpisce moglie e figlio con una chiave inglese e uccide il cane. Gravissimi

Agenpress – Aldo Silva, sessantaduenne seguito dai servizi sociali, è sospettato di aver aggredito moglie e figlio colpendoli in testa con una chiave inglese ed ucciso il cane. E’ stato arrestato dai carabinieri a Castellarquato, in provincia di Piacenza.

Marco Silva di 24 anni, e la moglie, Vilma Pighi di 57 anni, si trovano ricoverati in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma.

E’ accaduto nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 febbraio in una cascina di strada Rico. Alle 3 l’uomo – fanno sapere gli inquirenti – si sarebbe recato nella camera in cui dormiva i figlio e con il giratubi avrebbe iniziarlo a colpirlo più volte su più parti del corpo. La moglie, accortasi di quanto stava accadendo, sarebbe accorsa in difesa del figlio ma anche lei è finita per essere colpita dall’attrezzo che il 62enne aveva tra le mani. A questo punto si sarebbe accanito anche sul cane ‘Ugo’, un bastardino che viveva in casa con loro, uccidendolo. Poi, accortosi di quello che aveva fatto, avrebbe aperto il gas della cucina non prima di aver chiuso accuratamente con strofinacci tutte le finestre dell’abitazione, è andato nel bagno dove alle poco dopo le 9 è stato ritrovato disteso a terra. Vicino a lui c’erano il cane e il giratubi usato per tentare di uccidere moglie e figlio. “

A scoprire l’accaduto sarebbe stato un parente che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola e del nucleo investigativo.