Salvini. Punto ad essere premier. No a inciuci. Mi fido di Berlusconi. No a profughi 5 stelle

Agenpress – “Ci presentiamo con il simbolo Lega con Salvini. L’obiettivo è portare il primo leghista al governo del paese, altri nomi non ci interessano”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una conferenza stampa in Senato commenta l’ipotesi di Tajani premier.

“Giovedì primo marzo ho prenotato il Teatro Brancaccio a Roma, lo facevo come Lega e lo apro molto volentieri a tutta la coalizione del centrodestra per fare squadra. Sabato pomeriggio invece sarò a Milano come Lega”, ha aggiunto poi a Repubblica Tv rispondendo a chi gli chiede se ci sarà prima del 4 marzo una ‘foto di tutti e tre” i leader del centrodestra insieme.

“Il patto antinciucio è nella storia della Lega. Io non sospetto questa intenzione” da parte di Berluscon, ha ribaditoSalvini a Repubblica Tv. “Mi fido di Berlusconi e del voto degli italiani, che penso sarà chiaro e che impedirà qualsiasi altra stranezza”.

Sulla squadra di governo “qualunque nome faccia oggi sarebbe fonte polemiche. Ma ho in mente tanti altri ministeri, per esempio il ministero della disabilità, un responsabile unico per quattro milioni disabili”.

“Penso che siamo sopra Forza Italia come voti”, ha poi aggiunto, spiegando di puntare “a vincere seguendo il programma del centrodestra, senza raccattare i transfughi e profughi politici dei Cinque Stelle”.

“I 5 stelle potevano selezionare meglio prima i loro candidati, è il primo caso della storia dove se ne vanno prima di essere eletti. No ai minestroni fuori stagione”.