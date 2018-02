Berlusconi all’Ance. Bisogna abolire codice appalti e farne un altro. Split payment un disastro

Agenpress – “Mi sento sempre un uomo del mattone, ho la malattia del mattone ho sempre una qualche casa in costruzione..andando avanti da una parte all’altra credo di averne costruite una quarantina”. Lo dice Silvio Berlusconi in occasione della presentazione da parte dell’Ance del ‘Manifesto elezioni politiche 2018’.

“Sono qui solo a darvi buone notizie e in cambio mi dovete dare buone notizie voi: da qui alla fine della campagna elettorale ciascuno di voi deve diventare missionario di libertà mettendo sotto tutti clienti, dipendenti, familiari, moglie e amanti obbligandoli a andare a votare ed è semplicissimo: fare una croce su Forza Italia e se a qualcuno gli sta sulle scatole Berlusconi fategli fare una croce sopra”, ha aggiunto Berlusconi scusandosi del ritardo. “Mi sballottano da un radio a un tv a un giornale…nell’ultima mezz’ora di ritardo, essendo io un milanese puntuale, sono stato male..”.

“Bisogna abolire codice appalti, farne un altro. E possiamo studiare insieme se vale la pena inserire le normative Ue che sono molto meglio di quelle italiane”, ha spiegato. “Stesso progetto per lo “split payment, che è un disastro, introduce differenze insopportabili per le aziende ed è da cancellare”.

“Tutte le cose che il presidente dell’Ance ha accennato sono state inserite, per aver avuto noi degli incontri con la vostra organizzazione, nel nostro programma”.

“Se vogliamo rimettere in carreggiata il Paese non dobbiamo fermarci solo alla scadenza elettorale dobbiamo essere capaci di andare a Palazzo Chigi e lavorare per il nostro Paese”.