Berlusconi. Daremo attenzione alle proposte sui settori immobiliare e costruzioni

Agenpress – E’ in corso a Roma presso l’Ance la riunione con l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi unitamente alle principali associazioni del mondo delle costruzioni e dell’immobiliare.

Per l’industria immobiliare presente il direttore generale di Assoimmobiliare Paolo Crisafi su delega della presidente Silvia M. Rovere.

L’ex Capo del Governo Berlusconi ha dichiarato: “Ho la passione per il mattone, resta un grande amore. Daremo attenzione alle vostre proposte perché conosco bene l’esigenza di tempi e norme certe, ho dei casi concreti nel passato e attuali. Saranno ridotti anche i costi di gestione di Palazzo Chigi e delle sedi”.

Paolo Crisafi ha dichiarato: “Bisogna continuare a favorire il dialogo tra pubblico e privato nell’ottica dello sviluppo urbano sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia economico. Se verranno poste in essere le misure di perfezionamento per il Real Estate nel 2018 l’industria immobiliare tornerà a trainare l’economia del Paese in quanto può porsi come attivatore economico e occupazionale”.

“Con Ance – ha concluso Crisafi – ci sono alcuni punti prioritari sinergici da portare avanti insieme, oltre ad altri obiettivi da realizzare come Industria Immobiliare, all’occorrenza, insieme ad altri principali Organismi”.