Ema. Il Consiglio Ue replica a Milano: “Ricorso manifestamente irricevibile”

Agenpress – Il ricorso di Milano sulla sede dell’Agenzia europea del farmaco è “manifestamente irricevibile”. A sostenerlo è l’ufficio giuridico del Consiglio Ue, spiegando che Milano ha fatto ricorso contro il Consiglio che invece “non può essere considerato l’autore della decisione”.

Secondo la ‘memoria difensiva’ del Consiglio Ue, in primo luogo il comune di Milano ha commesso un “errore” perché ha fatto ricorso contro la ‘decisione del Consiglio dell’Unione europea’. Ma il Consiglio, si legge nel documento, “non può essere considerato l’autore della decisione impugnata, ed essa non può in alcun modo essergli attribuita”: la decisione su Ema infatti non è stato adottata dal Consiglio, ma “dai rappresentanti degli Stati membri che hanno agito dunque non in qualità di membri del Consiglio, ma in qualità dei rappresentati dei loro governi, esercitando in tal modo collettivamente i poteri degli Stati membri”.

Secondo il Consiglio Ue, la decisione è stata adottata “dai rappresentanti degli Stati membri riuniti a margine di una riunione del Consiglio”. Oltretutto, secondo il documento, il Comune di Milano non aveva alcun titolo di presentare un ricorso, non avendo avuto “alcun ruolo diretto nell’intera procedura di selezione” che è stata invece svolta “dalla Repubblica italiana”: presentare le candidature e partecipare alle procedure di voto “spettava infatti agli Stati membri.

L’avvocato che ha presentato i ricorsi per conto di Palazzo Marino, tuttuavia sottolinea come il documento sia “fondato e ricevibile, come lo stesso tribunale dell’Unione europea ha riconosciuto”. Inoltre, poiché il ricorso era indirizzato al Tribunale Ue e alla Corte dei Conti europea, il Consiglio Ue “non rigetta nulla perché non ha il potere di farlo, come non ha nessun potere di dichiararlo irricevibile”.

Intanto ad Amsterdam si è svolto il sopralluogo della delegazione dell’Europarlamento al sito temporeaneo e a quello definitivo scelto dall’Olanda per ospitare l’Ema. “E’ un momento intenso, abbiamo fatto un sacco di domande e non ci sono moltissime risposte – ha spiegato il capo della missione, Giovanni La Via, parlando della sede provvisoria -. Si fermano sempre a quella che è l’offerta fatta. In realtà abbiamo scoperto che gli aggiustamenti della sede non prevederanno un tender, cioè un bando di gara, e pensano di poterlo effettuare in tempo. E’ emerso pure che non c’e’ un piano alternativo. Se i lavori non dovessero essere pronti in tempo non c’è un’alternativa”.