Intesa Marche-Umbria e accordo con Toscana per 112 numero unico emergenze

Agenpress. La Conferenza delle Regioni del 22 febbraio ha affrontato il tema del numero unico di emergenza europeo, in particolare per quanto concerne il Disciplinare tecnico operativo standard per la realizzazione e il funzionamento della centrale unica di risposta (Cur) e per la funzionalità del servizio 112 Nue, riservandosi di approfondire ulteriormente i contenuti e chiedendo al Governo, sede di Conferenza Stato-Regioni, il rinvio del punto all’ordine del giorno con la possibilità di tornare a trattare tali problematiche nella prossima riunione.

Qualsiasi numero di emergenza si componga (118 per la sasnità, 115 per i vigili del fuoco, 113 per la Polizia di Stato e lo stesso 112 dei Carabinieri), la telefonata confluisce nella Cur: l’operatore individua l’esigenza di chi chiama, localizza la sua posizione (tramite il Centro elaborazione dati del ministero dell’Intero) e smista l’allarme ai soccorritori.

Il 22 febbraio le Regioni Umbria e Marche hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’attuazione del numero unico di emergenza europeo e la realizzazione di una centrale unica di risposta. Il 112 sostituirà entro il 2018 tutti i numeri per le emergenze. Il numero unico si usa per le chiamate di emergenza in tutta Europa e si sta applicando in Italia, dove già diverse Regioni l’hanno attivato (in attuazione della legge Madia), dopo una fase sperimentale per la quale la Conferenza delle Regioni aveva indicato Lombardia, Liguria e Friuli Venezia Giulia.

Tale protocollo ha poi un’estensione più ampia grazie ad un accordo tra le due Regioni e la Toscana per quanto attiene il sistema ‘disaster recovery’ che consiste in un neccanismo di reciprocità per garantire la messa in sicurezza, in caso di eventi non previsti e di gravi disservizi, dell’operatività della Centrale unica di risposta e dei relativi dati posseduti dai sistemi informatici.

Gli accordi sono stati siglati nell’ufficio di Roma della Regione Marche dal presidente Luca Ceriscioli, dal presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e dall’assessore regionale agli Affari istituzionali della Toscana, Vittorio Bugli.