Renzi. M5S candida “truffatori e scrocconi”. Berlusconi? Sembra rinato, ma è quello di prima

Agenpress – “Con i 5 Stelle non voglio fare una polemica sugli scontrini: hanno truffato, punto e basta, contenti loro, contenti tutti. Candidano truffatori e scrocconi, è un problema dei 5 stelle e di chi li vota. Se vogliono votare uno scroccone?”.

Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi parlando a Radio Toscana del M5S. “La vera domanda – aggiunge – è che fai su euro, vaccini, grandi eventi? Hanno detto di no alle Olimpiadi a Roma; Roma sarebbe ripartita, com’e’ ripartita Milano con l’Expo. Avevamo le Olimpiadi in pugno e loro hanno detto di no, ce le siamo buttate via da soli. Ecco, a me piacerebbe una discussione su questi temi qua”.

“Penso che saremo il primo partito. Abbiamo oggettivamente la convinzione di poter essere il primo partito e il primo gruppo parlamentare. Noi siamo quelli che in questi anni abbiamo portato fuori l’Italia dalla crisi. In questi quattro anni il gruppo dirigente che ha portato il paese fuori dalla crisi deve essere orgoglioso. Ma ci ricordiamo dove eravamo 4 anni fa? Ora però parliamo di futuro”, ha ancora detto.

“I risultati di questi 4 anni di governo non ce li toglie nessuno, nessuna ideologia cancellerà i nostri risultati: ma ora basta pensare al passato, guardiamo al futuro”.

“Sono tutti a lamentarsi che si rischia il pareggio e che nessuno governi, se fossero state fatte le nostre riforme costituzionali sarebbe un’altra cosa. Vado al Senato perché come è notorio ho perso il referendum, e mi sembrava giusto dare un segnale di rispetto della volontà degli elettori che hanno voluto tenere il Senato”.

E criticando Silvio Berlusconi ha affermato: “Volete mettere in mano il paese a quelli che in questi anni hanno portato lo spread ai massimi livelli? Berlusconi sembra rinato, ma è quello di prima; non è che ha un fratello gemello che ha fatto il premier, lo ha fatto lui, il 575 di spread lo ha portato lui, non io”.

“Quando inizi a evocare paure, minacce, a dire che quello accanto a te è potenzialmente un pericolo, a raccontare che va tutto male, quando giochi come imprenditore sulla paura, cosa che sta facendo una parte del centrodestra, il rischio è che il paese vada indietro, vada a rotoli”.

Il segretario del Pd inoltre, parlando in merito a quanto dichiarato dal presidente Usa Donald Trump sulle pistole agli insegnanti, ha detto: “Basta con la filosofia della paura. Trump ha detto che bisogna dare la pistola agli insegnanti. A forza di evocare paure, siamo arrivati a questa aberrazione, la pistola agli insegnanti: vanno tolte alle baby gang, non date agli insegnanti”.