Roma. 200 migranti si barricano nella struttura che li ospita, “non ci caricano la scheda telefonica”

Agenpress – Circa 200 migranti si sono chiusi dentro la struttura per protesta perché, secondo quanto hanno raccontato, non gli viene dato da tempo il pocket money, due euro al giorno con cui ricaricano la scheda telefonica. Hanno appeso striscioni fuori la struttura.

Secondo quanto si è appreso, i migranti hanno incontrato il responsabile della struttura che gli ha dato rassicurazioni sul pagamento a breve del pocket money, che non riceverebbero da gennaio, e la situazione al momento è tornata alla normalità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e alcune pattuglie della polizia.

Gli ospiti del centro hanno poi incontrato il responsabile della struttura, che gli ha dato rassicurazioni sul pagamento a breve dei soldi: la situazione è successivamente quindi tornata alla normalità. La protesta è scoppiata per la mancata ricarica delle schede telefoniche da parte dello Stato.

Intanto il centro di accoglienza, in zona Aurelia, ha ricevuto la visita del leader della Lega Matteo Salvini, che si è recato davanti al centro dove stamattina i migranti si sono barricati all’interno. Sul posto sono presenti polizia e carabinieri. “Voglio riportare in Italia tranquillità, rispetto delle regole e dignità del lavoro. Nessuna violenza, nessuna xenofobia, nessun razzism. Un’immigrazione limitata e controllata garantirà una conviveva serena e pacifica. Per questo ho chiesto un incontro ai rappresentanti di Amnesty International per spiegar loro quel che la Lega è e fa dove governa per garantire diritti di tutti. Spero di poter avere quest’incontro già nelle prossime ore”.