Torino. Due agenti feriti al corteo antifascista. Bottiglie e petardi contro le forze dell’ordine

Agenpress – Due agenti di polizia sono rimasti feriti negli incidenti di questa sera al corteo antifascista contro CasaPound a Torino. Due manifestanti, una ragazza e un giovanissimo, sono stati bloccati dalle forze dell’ordine e la loro posizione è al vaglio della polizia che dovrà decidere se trattenerli o meno.

Un gruppo di manifestanti ha lanciato bottiglie e grossi petardi contro le forze dell’ordine e hanno rovesciato cassonetti dei rifiuti per sbarrare la strada. La polizia ha risposto con il getto degli idranti. E’ successo in via Colli, a qualche isolato di distanza dove è in corso l’incontro elettorale di CasaPound con il leader Di Stefano.

Gruppi di manifestanti hanno divelto le recinzioni di un cantiere stradale vicino alla stazione ferroviaria di Porta Susa e hanno raccolto pietre scagliandole contro le forze dell’ordine. Rovesciati cassonetti dei rifiuti. La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni, cercando di disperdere i manifestanti che si sono diretti verso corso Inghilterra, dove si trova la stazione dei terminal dei bus.

Dure le parole usate dai militanti: “Quello che è stato fatto a Palermo all’esponente di Forza Nuova è una concreta azione di antifascismo ed è legittima, attaccare i fascisti è una difesa popolare”.