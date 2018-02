Berlusconi a Matrix. Penso di portare FI al 25% e la coalizione al 45%. No a larghe intese

Agenpress – “Io penso di poter portare Fi al 25% e di conseguenza la coalizione al 45%. Confido nell’intelligenza degli italiani ma anche negli elettori del Pd e capisco anche il disgusto e la rassegnazione. Votare per i grillini sarebbe un disastro ed io penso che le persone intelligenti lo abbiano capito, mi rivolgo anche a chi ha votato il Pd sperando nei cambiamenti di Renzi, ci avevo sperato anche io, e capisco la loro demotivazione nel dire ‘con questo schifo non vado a votare’. A loro dico, andate a votare”.

Così il leader del centrodestra, Silvio Berlusconi, rispondendo a una domanda, nel corso della registrazione di Matrix in onda stasera su Canale 5, aggiungendo di avere “stima per Mattarella e penso che il suo senso di responsabilità gli farà fare l’unica cosa da fare: verificare se c’è una maggioranza e quindi dare un incarico oppure se non c’è di rimandare il Paese alle urne e gli italiani che sono intelligenti nel secondo voto voteranno per noi”.

Riguardo alle larghe intese “con Renzi siamo su fronti opposti e poi con i nostri elettori ci siamo impegnati a non siglare nessun accordo con altri. Non si può fare un governo del presidente perché noi del centrodestra ci siamo impegnati a non fare scelte di grande coalizione e poi con il Pd non possiamo andare d’accodo, ci abbiamo provato con il patto del Nazareno ma Renzi non ha mantenuto nessuna promessa, non possiamo governare con persone che hanno idee diverse da noi”.

Cambio di casacca da parte di qualche esponente del centrodestra? “Sono sicuro che non capiterà, siamo stati attenti alla scelta dei candidati, i ‘vecchi’ sono solo il 16% mentre gli altri sono tutte persone che non hanno bisogno dell’immunità quindi non tradiranno”.

Berlusconi assicura che “non ci sarà nessun aumento dell’Iva nel 2019 e nessun aumento nel 2020” e che “oggi la Madia ha dato una mancia elettorale a medici e 440mila infermieri. Si tratta di un regalino elettorale”, ha aggiunto a proposito del rinnovo dei contratti nel comparto sanitario.

“Ieri sono andato dai costruttori e loro mi hanno detto che con il codice appalti sono disperati quindi io gli ho detto che il codice degli appalti sarà cambiato ed ho proposto che vengano inserite nel codice le regole che si prevedono in Europa e che funzionano bene a differenza di quelle fatte dal governo”, ha ancora detto Berlusconi.

“L’Italia è un paese importante per l’Ue quindi ciò che succede da noi interessa anche a Bruxelles e se queste elezioni non portano ad un governo e ad una

maggioranza anche l’Europa è preoccupata. Penso che se gli italiani non dovessero dare vita ad un governo stabile ci saranno delle speculazioni su di noi come nel 2011 ma in quel caso fu un colpo di Stato”, ha detto ancora riferendosi alle parole del presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, che ieri aveva avvertito sui rischi di instabilità conseguenti al voto del 4 marzo in caso di stallo dopo il voto con un Governo non operativo.