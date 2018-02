Berlusconi. Ok alla manifestazione del centrodestra. Unioni civili? La legge non si tocca

Agenpress – “Non ho niente in contrario a partecipare se c’è una manifestazione del centrodestra; finora non ho partecipato perché ho ritenuto che il mio tempo poteva essere meglio impiegato con interviste radiofoniche, sui giornali o in tv. Penso che fare manifestazioni in un teatro dove ci sono tutti i nostri sostenitori sia meno proficuo. Il 1 marzo, se l’ invito arriva, è giusto e producente dare a tutti i nostri elettori l’immagine di quello che è la coalizione”.

Lo ha detto Silvio Berlusconi, sperando di “essere ancora per qualche anno utile e di fare io il regista di un governo del centrodestra, potrò metterci la mia esperienza e la mia capacità di lavoro, mi sono dato sempre dei traguardi difficili”.

E su Tajani premier, “è una persona fantastica, è stato uno dei fondatori di Fi ed oggi è presidente del Parlamento europeo ed in tutti gli incontri che ho avuto, tutti mi hanno detto che Tajani tra tutti è giudicato il migliore”. E “se Salvini dovesse arrivare primo e facesse il premier, siccome abbiamo un accordo noi saremo lealmente al suo servizio”.

L’Europa “ha l’interesse ad avere un’Italia con un governo che la faccia uscire da una situazione negativa, oggi l’Italia è la malata d’Europa. Perdiamo posti di lavoro, noi ci dobbiamo sviluppare oltre il 2% l’anno, noi vogliamo andare oltre il 3% perchè solo così si creano posti di lavoro. Abbiamo un’Italia in una condizione negativa a causa di 4 governi di sinistra non scelti dagli elettori perché dopo il nostro governo mandato a casa con un colpo di stato abbiamo 3 milioni in più di disoccupati e 600mila migranti che mettono a rischio la sicurezza del Paese”.

Riguardo alla legge elettorale Berlusconi non si sente di criticarla. “Porterà una maggioranza e un governo”. Quanto ai mancati scontri tra leader politici in tv “non è una cosa di cui gli italiani possano lamentarsi: gli scontri tra leader lasciano tutti su posizioni che già hanno”. Sul voto utile, “è importante che gli italiani conoscano la situazione delle varie forze politiche: sinistra e Cinque stelle hanno una posizione che rende impossibile raggiungere il 40% necessario per mettere in pista il governo, l’unico voto utile in questo momento è quello dato a FI e al centrodestra che hanno raggiunto il 40% e sono assolutamente in grado di dare vita ad una maggioranza”.

“Sulle unioni civili sono stato frainteso. Si è fatta una legge che è stata approvata e non si tocca. Noi avevamo presentato un’altra legge a firma Mara Carafgna che inspiegabilmente la sinistra non ha voluto esaminare e discutere quindi se fosse passata la nostra legge io credo che i protagonisti delle unioni civili sarebbero più soddisfatti ma il fatto che i diritti acquisiti non si toccano è una cosa fondamentale per la democrazia quindi non si toccheranno quelli acquisiti attraverso questa legge”.