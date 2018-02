Caserta. Arrestato Don Michele Barone con l’accusa di violenze sessuali e riti esorcisti medievali e brutali

Agenpress – Don Michele Barone, 42 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto “medievali e brutali riti esorcisti” che culminavano in violenze sessuali su numerose donne, tra cui una minore e una giovane. Il prete era stato già sospeso dalla funzioni religiose dal vescovo di Aversa.

Ai domiciliari invece sono finiti i genitori della ragazzina, Cesare Tramontano e la moglie Lorenza Carangelo, entrambi di Maddaloni ma residenti a Casapesenna. Ai domiciliari anche Luigi Schettino, dirigente di polizia che cercò di convincere Nicoletta Tramontano, la sorella della giovane vittima, a ritirare la denuncia nei confronti del prete esorcista.

Dopo il servizio Gaetano Pecoraro delle Iene don Michele era anche stato sospeso per un anno dal suo ministero ecclesiale con una decisione del vescovo Angelo Spinillo.

Secondo la redazione de Le Iene, don Michele è in carcere mentre i genitori della 13enne al centro della loro inchiesta sono ai domiciliari. Come anche l’agente Luigi Schettino, che aveva provato a frenare le indagini. Il caso non riguarderebbe solo la ragazzina ma numerose altre donne. Secondo la Procura don Michele Barone avrebbe generato “nelle giovani donne la convinzione di essere possedute dal demonio”, sottoponendole “a trattamenti disumani e profondamente lesivi della loro integrità fisicopsichica, nonché della loro dignità”. Inoltre, le vittime sarebbero state costrette a subire numerosi atti sessuali contro la loro volontà.

“Le indagini – dice la procuratrice Maria Antonietta Troncone – hanno consentito di stigmatizzare un contesto criminale inquietante. Don Michele Barone, agendo senza l’autorizzazione del Vescovo diocesano e, dunque, in totale spregio delle regole e delle prescrizioni dell’organizzazione clericale, ha perpetrato su numerose donne – tra le quali la minore e una giovane – medievali e brutali riti esorcisti, da qui l’accusa di violenza sessuale aggravata e dei maltrattamenti in famiglia”.

La scorsa settimana il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, aveva sospeso per un anno dal ministero pubblico il sacerdote: Michele Barone “che ha turbato gravemente i fedeli in ragione di alcune pratiche di esorcismo”. Don Michele Barone, scriveva il vescovo Spinillo nel decreto di sospensione, “è stato fonte di grave turbativa presso i fedeli a ragione della pratica di strane preghiere di esorcismi da lui compiuti nei confronti di minori e di persone da lui definite ‘possedute”. Lo stesso “dopo numerosi inviti e richiami personalmente condotti, in data 19 dicembre dell’anno 2017, alla presenza di altri sacerdoti della Diocesi è stato ammonito canonicamente, e gli è stato proibito di praticare preghiere di guarigione e di esorcismi e, contemporaneamente, è stato invitato a ravvedersi da tali comportamenti e a intraprendere un serio cammino di revisione”. Nonostante l’ammonizione, si leggeva nel decreto, “il reverendo Barone ha continuato a praticare preghiere di esorcismo particolarmente nei confronti di una ragazza minorenne e con serie problematiche personali”.