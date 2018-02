Dal 1° marzo prescrizione bollette luce a 2 anni

Agenpress Dal 1° marzo, come previsto dalla Legge di bilancio 2018, il cliente, per le bollette della luce, potrà eccepire la prescrizione breve, due anni dai cinque precedenti e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati. Lo comunica Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

“Ottima notizia, un bel passo avanti rispetto al fenomeno intollerabile dei maxi conguagli” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Vigileremo, comunque, per verificare che il venditore informi correttamente il cliente della possibilità di far valere la prescrizione. Altrimenti, come accade ora, il consumatore finirà per pagare ugualmente” conclude Dona.