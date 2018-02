M5S. Caiata candidato in Basilicata indagato per riciclaggio. Se accuse confermate, non faremo sconti a nessuno

Agenpress – Salvatore Caiata, imprenditore e presidente del Potenza calcio, candidato all’uninominale con il Movimento 5 stelle, è indagato a Siena per riciclaggio.

L’inchiesta riguarda il reimpiego di fondi con Cataldo Staffieri, il responsabile de La Cascina per Toscana e Umbria con il quale avrebbe concluso diversi affari legati al passaggio di proprietà di bar e ristoranti, primo fra tutti il famosissimo Il Campo, ceduto la scorsa estate. Le verifiche della Guardia di Finanza riguarderebbero il reimpiego di capitali attraverso alcune aziende e conti correnti, anche esteri, e sul passaggio di proprietà di quote societarie.

Caiata vive tra Potenza e Siena dove continua a tornare per la famiglia e le numerose attività imprenditoriali avviate nel settore immobiliare e della ristorazione. A Siena dal capoluogo lucano si è trasferito poco dopo la maggiore età per studiare e laurearsi in Scienze bancarie con una tesi proprio sul management sportivo. Già con esperienze nel settore calcistico a Siena, è tornato nella sua città natale per investire nel Potenza Calcio ottenendo ottimi risultati in classifica.

La candidatura con il Movimento 5 stelle era stata così presentata dal leader Luigi Di Maio: “L’Italia ha bisogno di persone capaci, che hanno dimostrato di saper fare tanto e bene per il proprio territorio”.

“In queste ore stiamo verificando qual è la situazione e stiamo leggendo i documenti, per capire effettivamente di cosa si tratta e fare poi le nostre valutazioni politiche. Una cosa è certa: se accuse tanto gravi fossero confermate, non faremo sconti a nessuno”. Così il M5s sulla sua bacheca Fb dove chiarisce: “Al momento della sua candidatura, naturalmente, Caiata ci ha fornito tutti i documenti che attestano che la sua fedina penale è pulita”.

Il Movimento precisa di aver “appreso questa mattina dai giornali” dell’inchiesta “in cui sarebbe coinvolto il nostro candidato Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio e lucano dell’anno”. E spiega: “in queste ore stiamo verificando qual è la situazione”.