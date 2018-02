Matteo Renzi contro la fake news sulla “finta cugina commessa al Senato”

Agenpress – Matteo Renzi posta una foto di una “finta cugina commessa al Senato” con sopra la scritta ‘falso’: “questa immagine – scrive Renzi – sta girando in rete in modo impressionante. Ovviamente è una bufala galattica, una delle tante falsità che hanno appiccicato addosso negli ultimi anni. Eppure oltre quarantamila cittadini l’hanno già condivisa e rilanciata: più di quanti comprano Il Fatto Quotidiano, per intendersi. E ha avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Perché?Perché c’è un’organizzazione sotterranea che scommette sulla propaganda e la mistificazione. Ormai è sempre più evidente. Oggi ne parla IL FOGLIO, qualche giorno fa ne ha scritto LA STAMPA, ma altri media tradizionali fingono di non cogliere l’importanza di questa industria del falso. È incredibile quanto questi lestofanti provino a influenzare non solo la campagna elettorale .

Nello stesso post contro la falsa cugina Renzi scrive ancora: “pensate a quanto sono diventate virali le polemiche contro i vaccini o contro la mammografia o contro la scienza. Abbiamo scelto di combattere la propaganda con leggerezza e concretezza. Ci attaccano sui sacchetti biodegradabili, sui Rolex, sugli aerei di stato perché quando si va sull’elenco delle cose fatte e su quelle da fare non c’è partita. Lasciamo stare le finte cugine commesse al Senato, allora. E nell’ultima settimana, a testa alta, spieghiamo la differenza – conclude – tra chi vive di Fake news e chi ha idee per l’Italia. Avanti insieme, amici. Buona giornata a tutti”.