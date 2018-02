Papa ai giovani: “Non passate la vita dietro lo schermo di uno smartphone o il monitor di un Pc”

Agenpress. “Desidero che nella Chiesa vi siano affidate responsabilità importanti, che si abbia il coraggio di lasciarvi spazio: e voi, preparatevi ad assumere queste responsabilità”.

Il messaggio del Papa per la prossima Giornata mondiale della gioventù – che si celebrerà a livello diocesano il 25 marzo, è all’insegna della fiducia reciproca tra Francesco e i giovani.

“Coraggio”, la parola d’ordine, per operare il “discernimento” sulla propria vocazione, qui ed ora, e prepararsi così al doppio appuntamento con il Sinodo di ottobre e la Gmg di Panamá.

Il rischio da scongiurare: lasciarsi fagocitare dalla logica del digitale, passando la vita dietro lo schermo di uno smartphone o il monitor di un pc.

Quando siamo di fronte alle scelte fondamentali da cui dipende ciò che saremo e ciò che faremo in questo mondo proviamo un “brivido”, esordisce il Papa menzionando una paura “di sottofondo” che esiste in molti giovani: quella di non essere accettati per quello che sono.

I troppi “fotoritocchi” rendono i ragazzi quasi un “fake” di sé stessi, ossessionati come sono dal ricevere il maggior numero di “mi piace”. Senza contare l’insicurezza affettiva, la paura di rimanere soli, la precarietà del lavoro. È proprio di fronte a tali dubbi e paure – spiega Francesco – che si rende necessario il discernimento, per “mettere ordine nella confusione dei nostri pensieri e sentimenti, per agire in modo giusto e prudente”.

Il primo passo è superare le paure, dare ad esse un nome guardandosi dentro, perché spesso l’ostacolo alla fede non è l’incredulità ma è proprio la paura.