Sicurezza, Scilipoti Isgrò (FI): “Piano Minniti fallito, avviare operazioni strade sicure”

Agenpress. “Condanniamo l’ennesimo episodio di violenza accaduto a Bitonto. La sparatoria di oggi, in cui sono rimasti feriti due giovani di 17 e di 29 anni, è avvenuta dopo quella del 29 dicembre in cui era stata uccisa per errore la donna 84enne, Anna Rosa Tarantino, da due sicari che inseguivano un pregiudicato rivale”. Lo dichiara in una nota il presidente di Unione Cristiana, Scilipoti Isgrò.

“Il ministro dell’Interno Marco Minniti – aggiunge il senatore di Forza Italia candidato al senato nel collegio elettorale plurinominale Puglia 1 – aveva approvato, lo scorso 2 gennaio, un “piano straordinario di controllo del territorio” per evitare ulteriori episodi simili. Quello odierno dimostra però che anche tale iniziativa del Pd è fallita. Il costante presidio delle Forze dell’Ordine, istituito dal Viminale all’inizio dell’anno, non ha risolto infatti l’emergenza legata alla sicurezza dei cittadini.

Vogliamo tutelare seriamente quest’ultima – conclude l’esponente azzurro – introducendo nuovamente la figura del poliziotto di quartiere e riavviando l’operazione “Strade Sicure”, grazie ai militari che saranno impegnati nelle nostre città”.