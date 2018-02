Acerbo (Prc- Potere al popolo). “Renzi è lui il migliore amico di Confindustria”

Agenpress. «Per la prima volta dobbiamo proprio dare ragione a Renzi – dichiara Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, candidato di Potere al popolo -: è lui il migliore amico di Confindustria e in effetti le sue impopolari manovre sono servite solo alle aziende, senza creare posti di lavoro dignitosi e degni di questo nome. Che togliere l’articolo 18 sia di sinistra però non glielo concediamo: Renzi è il successore di Berlusconi, i lavoratori lo sanno e per questo gli chiediamo di votare per l’unica lista che sta davvero dalla parte di chi non arriva a fine mese: Potere al popolo!».