Funerali di Jessica. La madre contro l’ex fidanzato: “devi morire pezzo di m….”

Agenpress. Diversi mazzi di fiori sono stati adagiati sotto l’altare dagli amici di Jessica. Ce n’era uno proprio dell’ex fidanzato, con tanto di foto insieme alla ragazza e un messaggio: «Ti ho amata, ti amo e ti amerò per sempre».

Ma la madre di Jessica inveisce contro l’ex fidanzato di Jessica, scortato in chiesa dalla polizia penitenziaria perché attualmente in carcere a Busto Arsizio e gli ha urlato, ritenendolo fra i maggiori responsabili dell’esistenza travagliata della figlia: “Devi morire, pezzo di m…”.

Gli agenti lo hanno portato via subito da una porta laterale per evitare che le tensioni degenerassero.

Mentre nella sua omelia don Paolo Zago ha affermato la morte di Jessica è “ frutto della cultura del nostro tempo che usa l’altro solo per ciò che gli serve e non dà valore alla persona umana. Jessica ha pagato con la vita il suo no a questa logica assurda: non è l’ennesimo tragico caso di femminicidio, perché Jessica con il “suo no” è molto di più, è un grido di speranza».