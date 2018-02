Inchiesta Bloody Money. Di Battista (M5s): “Vincenzo De Luca è responsabile politico, deve dimettersi immediatamente”

Agenpres. Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle a Fanpage.it commenta l’inchiesta Bloody Money sulla corruzione politica.

“Qualcuno pensa davvero che Roberto De Luca possa trattare su temi della Regione Campania senza il permesso paterno? De Luca Vincenzo è responsabile politico perché il figlio lo ha piazzato lui, per questo pensiamo che debba dimettersi immediatamente” ha detto il parlamentare uscente dei 5 Stelle. “Abbiamo proposto l’utilizzo dell’agente provocatore perché pensiamo che solo così si può sconfiggere la corruzione, ci vogliono poliziotti che dopo aver conquistato la fiducia dei politici siano capaci di allungare una mazzetta, se il politico la prende scattano le manette” spiega Di Battista rispetto alla proposta avanzata in campagna elettorale dai grillini.

Di Battista dopo aver elogiato il lavoro di Fanpage.it ha specificato che non si tratta di processo mediatico: “La verità giudiziaria è competenza dei giudici non mia, ma qui il problema è politico e come parlamentare diamo risalto a inchieste come le vostre, non c’è alcun processo mediatico”.