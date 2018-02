M5S. Condannato in primo grado nelle liste del movimento. E’ Antonio Tasso scelto in Puglia da Luigi Di Maio

Agenpress – Antonio Tasso, candidato nel collegio Manfredonia Cerignola, tra i prescelti di Luigi Di Maio per gli uninominali, è stato condannato dieci anni fa per aver venduto cd taroccati e modifiche illegali della Playstation. Lo riporta la sentenza depositata il 19 gennaio 2008 dove c’è scritto che l’imputato aveva compiuto “un disegno criminoso nella duplicazione abusiva e nella riproduzione a fini di lucro, 308 cd per videogiochi e 75 cd musicali”.

Come riportato dal “Foglio.it”, “il giudice ha concesso le attenuanti generiche, e lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali. La pena è stata sospesa perché Tasso non aveva precedenti penali”. Il processo è finito poi in prescrizione.

Su Facebook lo stesso Tasso ha pubblicato un post di autodifesa nel quale afferma di “aver inviato tutti i certificati giudiziari al M5S, che sono risultati puliti”. Tasso non parla della condanna in primo grado del 2007 ma di una denuncia ricevuta tra il 1999 e il 2000: “Non c’è stata alcuna condanna”.

