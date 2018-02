Pier Carlo Padoan: “Clima violento da anni 70”

Agenpress. Non c’è bisogno di essere un esperto: è la “memoria storica che conta. Gli Anni 70 sono stati anni brutti per la democrazia italiana, con gli anni di piombo, le brigate rosse e nere. Ma i metodi di oggi legati alla violenza sono gli stessi di allora: sostanzialmente fascisti, per non dire di peggio – dichiara Padoan – “.

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, in visita a Torino per la campagna elettorale, lancia l’allarme sugli scontri esplosi giovedì nel capoluogo piemontese durante il corteo antifascista organizzato dai centri sociali contro CasaPound.

“Sottovalutare queste situazioni è pericoloso – . Ci sono forze politiche come il Pd che sono in allerta ma altre considerano il fenomeno quasi un fatto da giustificare a causa della variabile nuova di oggi: l’immigrazione – conclude il Ministro dell’Economia -“.